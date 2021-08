La definizione e la soluzione di: Indurisce la "C". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Acca

Curiosità/Significato su: Indurisce la C Lyocell prodotto risultante è di consistenza simile al miele, ma si Indurisce quando oltrepassa la filiera. Si distingue perciò dalla viscosa che utilizza il solfuro 3 ' (378 parole) - 02:09, 18 giu 2021

