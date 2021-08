La definizione e la soluzione di: Fornisce pelle per giacche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DAino

Curiosità/Significato su: Fornisce pelle per giacche Analisi del colore (arte) (sezione Abbinamento cromatico stagionale della tonalità della pelle per abbigliamento e cosmetici) corrispondenza della tonalità della pelle, è un termine spesso utilizzato nell'industria cosmetica e della moda per descrivere un metodo per determinare i colori dell'abbigliamento 33 ' (4 782 parole) - 04:40, 3 lug 2021

Altre definizioni con fornisce; pelle; giacche; Lo fornisce il maiale; Fornisce tranci ottimi cucinati alla pizzaiola; Fornisce un'ottima carne ai macellai; Fornisce ottimi tagli; Recipiente di pelle; Impellente; Epidermide, pelle; E' mèta di pellegrinaggi; Certe giacche l'hanno doppio; Rendono bianche le giacche; Lo sono le giacche aderenti in vita; Pelle per giacche; Ultime Definizioni