La definizione e la soluzione di: Due organi in gola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Tonsille

Curiosità/Significato su: Due organi in gola Jack lo squartatore gola: lo stomaco e gli intestini erano stati estratti e appoggiati sulla spalla destra, il fegato appariva tagliuzzato, il rene sinistro e gli organi 39 ' (5 185 parole) - 08:49, 14 ago 2021

L'organizzazione per lanciare i divi dello spettacolo; Gli organi del volo; Un organismo internazionale sigla; Un sistema per la degradazione tramite microrganismi; Irregolare abbr; In bocca e in gola; Regola con un sinonimo; La qualità dei casi singolari;