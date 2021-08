La definizione e la soluzione di: Come la voce del raffreddato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Rauca

Curiosità/Significato su: Come la voce del raffreddato Eruzione del Vesuvio del 79 nella camera magmatica, dove si sarebbe raffreddato fino a 850 °C e si sarebbe attivata la cristallizzazione. La testimonianza più rilevante su ciò che 21 ' (1 955 parole) - 01:24, 29 lug 2021

Altre definizioni con come; voce; raffreddato; Come la calcolatrice non digitale; I nobili come Ricasoli; Lauta come... una mania; Messo a punto come uno strumento di misura; Modulazione della voce; La sua voce sale dal pantano; La voce del felino di casa; __mè, voce da lamentosi; Non li percepisce il raffreddato; L'ha perso il raffreddato; Ultime Definizioni