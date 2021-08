La definizione e la soluzione di: Cambiano l'atleta in attesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TS

Curiosità/Significato su: Cambiano l atleta in attesa Mutaz Essa Barshim (categoria Vincitori dell'atleta mondiale dell'anno) exploit, Barshim sembra essere destinato a dominare la stagione, ma le cose Cambiano rapidamente sia per il ripresentarsi dei dolori alla schiena, che soprattutto 35 ' (3 482 parole) - 13:36, 12 ago 2021

Altre definizioni con cambiano; atleta; attesa; Cambiano i colpi in soldi; Cambiano le ferie in farse; Cambiano la logica in comica; Cambiano pesci in pulci; E' nocivo all'atleta; Usain ex atleta giamaican; Un atleta podistico nelle brevi distanze; Ampi passi di un atleta in corsa; Preoccupante attesa; Cresce nell'attesa; Restare in attesa e non decidersi; Donna in dolce attesa; Ultime Definizioni