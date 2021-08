La definizione e la soluzione di: Ama Tristano in una celebre opera lirica di Richard Wagner. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Isotta

Curiosità/Significato su: Ama Tristano in una celebre opera lirica di Richard Wagner Richard Wagner romanticismo. Wagner è soprattutto noto per la riforma del teatro musicale. Diversamente dalla maggioranza degli altri compositori di opera lirica, Wagner, autodidatta 95 ' (11 588 parole) - 14:58, 7 ago 2021

