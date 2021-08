La definizione e la soluzione di: Affettati in tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Salumi

Curiosità/Significato su: Affettati in tavola Parmigiana di melanzane dal XIV secolo. Altri identificano una preparazione a base di ortaggi Affettati e disposti a formare strati alternati con altri ingredienti. Si fa anche 10 ' (994 parole) - 11:03, 3 ago 2021

Altre definizioni con affettati; tavola; Può essere imbottito con degli affettati; Che usano modi affettati; Ha un negozio in cui vende insaccati e affettati; Sedeva con i suoi cavalieri alla Tavola Rotonda; L'arsenico sulla tavola periodica; Il sale che si mette in tavola; Il re della Tavola Rotonda; Ultime Definizioni