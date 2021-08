La definizione e la soluzione di: Il sultanato arabo che ha per capitale Mascate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Oman

Curiosità/Significato su: Il sultanato arabo che ha per capitale Mascate sultanato di Mascate Il sultanato di Mascate fu un dominio marittimo sorto nel XVII secolo che perdurò sino al 1820 quando venne unificato al già esistente imamato di Oman 2 ' (123 parole) - 23:43, 26 ago 2020

