La definizione e la soluzione di: Un gas usato per la disinfezione di ambienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Formaldeide

Curiosità/Significato su: Un gas usato per la disinfezione di ambienti disinfezione delle acque reflue La disinfezione delle acque reflue serve per eliminare i microrganismi patogeni e i parassiti dalle acque contaminate, già sottoposte ai trattamenti secondari 11 ' (1 447 parole) - 18:46, 2 lug 2019

Altre definizioni con usato; disinfezione; ambienti; E' largamente usato per costruire contenitori; Ormone usato in farmacia; Utensile munito di due rullini usato per eseguire una particolare zigrinatura; Limitrofo con termine poco usato; Gli ambienti scolastici; Ambienti per studenti; Un prodotto in grado di sanificare gli ambienti e evitare il contagio; Gli ambienti della scuola; Ultime Definizioni