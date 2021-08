La definizione e la soluzione di: Lo è una regione priva di corsi d'acqua per scarsa piovosità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Areica

Curiosità/Significato su: Lo e una regione priva di corsi d acqua per scarsa piovosita Piemonte ( regione Piemonte) montani e pedemontani del nord della regione, mentre sono più scarse sulle pianure a sud del Po, specialmente in provincia di Alessandria. Sulla piovosità ha 102 ' (9 867 parole) - 01:38, 15 ago 2021

