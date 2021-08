La definizione e la soluzione di: Può prendere solo un pesce per volta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Amo

Curiosità/Significato su: Puo prendere solo un pesce per volta Sushi (sezione Rischi per la salute) del sushi, che ha come ingrediente principale il riso, è composto di solo pesce fresco. La varietà del piatto nasce dalla scelta dei ripieni e guarnizioni 20 ' (2 589 parole) - 16:35, 16 ago 2021

Altre definizioni con prendere; solo; pesce; volta; Gli indecisi non sanno mai quali prendere; Si fa per riprendere fiato; Prendere la strada verso casa; Può prendere dei grossi granchi ma non è il distratto; Canta Sono solo parole; Solo poche attrici lo diventano; Dorme ritta su un solo piede; La si prende solo a Venezia; Un pesce... piatto; Quella pescatrice è il pesce detto anche coda di rospo; Ottimo pesce affine al dentice; Pesce affine al salmone; Una volta o l'altra; La inventò Alessandro Volta; Una volta... in Inghilterra; Andato... una volta; Ultime Definizioni