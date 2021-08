La definizione e la soluzione di: Opere in pinacoteca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Tele

Curiosità/Significato su: Opere in pinacoteca pinacoteca contiene il lemma di dizionario «pinacoteca» Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su pinacoteca pinacoteca, in Enciclopedia Italiana, Roma, Istituto 1 ' (177 parole) - 16:16, 20 apr 2021

Altre definizioni con opere; pinacoteca; Un'operetta di Lehár; Famoso operettista francese; Si valuta nel progettare opere pubbliche; Le opere di Gian Lorenzo Bernini e Antonio Canova; I tessuti in pinacoteca; Famosa opera di Andrea Mantegna conservata alla Pinacoteca di Brera; Una pinacoteca milanese; Ultime Definizioni