Soluzione 4 lettere : Stil

Curiosità/Significato su: Il novo ebbe come iniziatore Cavalcanti Dolce stil novo Il Dolce Stil novo, conosciuto anche come Stilnovismo, Stil novo o Stilnovo, è un importante movimento poetico italiano sviluppatosi tra il 1280 e il 12 ' (1 646 parole) - 15:15, 15 lug 2021

Era dolce e novo; Quello di Dante era dolce e novo; Rinnovo da cellulari; Una monovolume della Fiat; Nessuno lo costruirebbe senza ascensori; Vorrebbe sposarla don Bartolo; L'antica Grecia ne ebbe sette famosi; Avrebbe potuto essere un toro; Confuso come può esserlo un ragionamento; Ha come sigla VA; Uccello come l'aquila; Irrefrenabile come una furia; Teologo olandese del '600 iniziatore di un movimento religioso; Relativo al Martin iniziatore del protestantesimo; Fu un iniziatore del Cubismo;