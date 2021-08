La definizione e la soluzione di: In nove sono pari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OE

Curiosità/Significato su: In nove sono pari Valentino Rossi (sezione Il ritorno in Yamaha (2013-2021)) dirigente sportivo italiano. Tra i piloti più titolati del motociclismo, in virtù dei nove titoli mondiali conquistati (cinque dei quali vinti consecutivamente 123 ' (12 203 parole) - 14:43, 15 ago 2021

Altre definizioni con nove; sono; pari; Il 1° novembre si onorano tutti; Può esserlo una novella; Lo scrittore delle Novelle esemplari; Le estreme di nove; Sono la settima e l'ultima in graduatoria; Ve ne sono.. d'albergo; Sono i pezzi più numerosi in un presepio; Così sono dette le piante che vivono almeno due anni; Tesi senza pari; Pane senza pari; Sono dispari nello Iowa; Uno sportivo come Sergio Parisse; Ultime Definizioni