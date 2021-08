La definizione e la soluzione di: La "new" filosofia di vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Age

Curiosità/Significato su: La new filosofia di vita Giorgio Agamben (categoria Professori dell'Università di New York) filosofia in gabbia e animalità liberata; in: AA. VV., filosofia nella Pandemia, l'atro vaccino, Stilo Editrice, Bari 2020. ^ Andrea Cavalletti, "La guerra 33 ' (4 013 parole) - 10:34, 16 ago 2021

