La definizione e la soluzione di: E dura in camerata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Ci

Curiosità/Significato su: E dura in camerata Naja (film) cinque fanti di leva vengono consegnati in caserma per un episodio di vandalismo a danno dei bagni della camerata dove i cinque alloggiano. A peggiorare 2 ' (99 parole) - 12:46, 16 nov 2019

