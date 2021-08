La definizione e la soluzione di: Va deserta se non ci sono compratori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Asta

Curiosità/Significato su: Va deserta se non ci sono compratori Episodi di The Mentalist (sesta stagione) (sezione Fiori rossi nel deserto) Smith; ad attenderli ci sono l'ispettore Oscar Cordero e la polizia; Rigsby riceve una telefonata da Jane, che gli intima di non fidarsi della polizia 30 ' (4 198 parole) - 12:44, 10 lug 2021

Altre definizioni con deserta; sono; compratori; Visse in un'isola deserta con Venerdì; D'inverno è deserta; Canta Sono solo parole; Sono uguali nell'aspetto; Sono anche maestri; Lo sono i fachiri; Ultime Definizioni