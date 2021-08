La definizione e la soluzione di: Consonanti in arabo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RB

Curiosità/Significato su: Consonanti in arabo Alfabeto arabo L'alfabeto arabo (in arabo: ?????? ??????, abjadiyya ?arabiyya) è il sistema di scrittura usato nella lingua araba. Poiché con questo alfabeto è scritto 67 ' (1 623 parole) - 08:55, 18 mag 2021

