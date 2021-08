La definizione e la soluzione di: Canta di prima mattina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Canta di prima mattina

Liturgia delle ore (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) notturne o nelle prime ore del mattino, l'altro per quando si celebra lungo le ore del giorno; si Canta, quindi, in forma di responsorio una parte del Cantico 18 ' (2 437 parole) - 18:40, 27 lug 2021