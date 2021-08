La definizione e la soluzione di: Cambiano le ferie in farse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AS

Curiosità/Significato su: Cambiano le ferie in farse Gestione della pandemia di COVID-19 in Italia che elenca dieci punti con le indicazioni su come lavarsi le mani, pulire le superfici e confutando le principali false notizie. Il Ministero della salute 303 ' (25 051 parole) - 17:43, 16 ago 2021

Altre definizioni con cambiano; ferie; farse; Cambiano la logica in comica; Cambiano pesci in pulci; Cambiano esteti in astuti; Cambiano parole in favole; Le sue ferie sono un film con Sabrina Ferilli; Per le ferie si sceglie tra questa e il mare; Inizio di ferie; La suddivisione... delle ferie; Deve farsele l'inesperto; Deve farsele il pivello; E' consigliabile non farsela mettere al collo; Si cerca di farsela con l'immaginazione; Ultime Definizioni