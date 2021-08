La definizione e la soluzione di: Alimento per ruminanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Erba

Curiosità/Significato su: Alimento per ruminanti Abomaso (categoria Anatomia dei ruminanti) concamerato dei ruminanti ne costituisce lo stomaco ghiandolare. Esso viene colloquialmente definito anche come il "vero" stomaco dei ruminanti. L'abomaso 3 ' (315 parole) - 02:35, 25 gen 2021

Altre definizioni con alimento; ruminanti; Il primo alimento del neonato; Il dolcissimo alimento di lbla; Un alimento vegetale; L’alimento delle balene; Ruminanti come mucche, buoi e bisonti; La terza cavità dello stomaco dei Ruminanti; La mangiano i ruminanti; Il terzo stomaco dei ruminanti; Ultime Definizioni