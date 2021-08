La definizione e la soluzione di: Uno sportivo come Sergio Parisse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Rugbista

Curiosità/Significato su: Uno sportivo come Sergio Parisse Sergio Parisse Sergio Matteo Parisse (La Plata, 12 settembre 1983) è un rugbista a 15 italiano, che milita come terza linea centro nel Tolone. Detiene il record di presenze 13 ' (1 144 parole) - 13:50, 24 feb 2021

