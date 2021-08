La definizione e la soluzione di: Trascina chi non riesce a dominarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Ira

Curiosità/Significato su: Trascina chi non riesce a dominarsi Giovanni Pascoli - tra amore e morte. Fu come se, sopraffatto da un'angoscia impossibile a dominarsi, il poeta avesse trovato nello strumento intellettuale del componimento 77 ' (9 834 parole) - 19:13, 13 ago 2021

Altre definizioni con trascina; riesce; dominarsi; Mettere a posto le irregolarità che si trascinavano dal passato; Quello patrio trascina l'eroe; Il trascinatore d'una squadra; I rumori leggeri delle foglie trascinate dal vento; Riesce a farsi capire in gran parte del mondo; Non si riesce a frenare; Disturbo di chi non riesce a dormire; Se riesce sono risate!; Ultime Definizioni