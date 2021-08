La definizione e la soluzione di: Sta per... questa cosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Ciò

Curiosità/Significato su: Sta per... questa cosa cosa nostra «cosa nostra» (nel linguaggio comune genericamente detta mafia siciliana o semplicemente mafia) è un'espressione utilizzata per indicare un'organizzazione 157 ' (15 618 parole) - 23:18, 9 ago 2021

Altre definizioni con questa; cosa; Questa... vicina a me; Se non mangi questa minestra... la salti!; Si oppone a questa sera; Per le ferie si sceglie tra questa e il mare; Lo fa chi finge di ignorare qualcosa; Locuzione latina che significa cosa di nessuno; Erano detti cosacchi; Occhetto lo rese la Cosa sigla; Ultime Definizioni