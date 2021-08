La definizione e la soluzione di: Sorge in Nepal. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Patan

Curiosità/Significato su: Sorge in Nepal Katmandu (categoria Senza fonti - Nepal) Ye?), in passato adattata in italiano come Catmandù, è la capitale del Nepal, il maggiore stato himalayano dell'Asia. È la maggiore metropoli dello stato 16 ' (1 772 parole) - 21:03, 23 giu 2021

Altre definizioni con sorge; nepal; Sorge sull'estuario del Tago; La... sorgente del torrente; Le sorgenti del Tamigi; Sorge dal mare presso Lampedusa; Ai confini del Nepal; La capitale del Nepal; Ultime Definizioni