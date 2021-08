La definizione e la soluzione di: Senza por tempo in mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Immantinente

Curiosità/Significato su: Senza por tempo in mezzo Guerra russo-turca (1787-1792) ufficialmente proclamata l'8 gennaio 1784 e Potëmkin iniziò Senza por tempo in mezzo la costruzione dei porti militari di Sebastopoli e di altre città 11 ' (1 284 parole) - 10:56, 14 ago 2021

