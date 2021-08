La definizione e la soluzione di: Si ripetono per imitare una raffica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Ta

Curiosità/Significato su: Si ripetono per imitare una raffica

Altre definizioni con ripetono; imitare; raffica; Si ripetono in veneziano; Si ripetono nei matrimoni; Si ripetono nella papera; Si ripetono nella finzione; Diminuire, limitare; Ispirarsi, imitare; Imitare a gesti; Misura per limitare i rischi nelle epidemie; Il trafficato aeroporto appena fuori Bergamo; Una violenta raffica di vento; Un cantante che spara a raffica; Un'arma a canna corta che spara a raffica; Ultime Definizioni