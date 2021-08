La definizione e la soluzione di: Un recipiente per la colazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Lattiera

Curiosità/Significato su: Un recipiente per la colazione Gnocco fritto (sezione Preparazione secondo la ricetta modenese) una goccia di latte per ammorbidire l'impasto. Dopo aver impastato il tutto, la pasta viene messa in un recipiente avvolta in un canovaccio ed ogni 20-30 15 ' (1 507 parole) - 17:24, 16 lug 2021

Altre definizioni con recipiente; colazione; Un grosso recipiente; Recipiente che si gonfia riempiendolo; Recipiente per liquidi; Il recipiente da cui mangiano cani e gatti; Prevede la libera circolazione in Europa; Permette la circolazione dal centro alla periferia ma non è la corsia preferenziale; Una bevanda da colazione; I flakes a colazione; Ultime Definizioni