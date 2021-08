La definizione e la soluzione di: Polmone verde in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Parco

Curiosità/Significato su: Polmone verde in citta Gallarate Bassetti, da molti considerato il Polmone verde della città. È situato tra il centro cittadino e il rione dei Ronchi, in posizione collinare. Gallarate è 24 ' (2 224 parole) - 16:09, 28 lug 2021

