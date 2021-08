La definizione e la soluzione di: D. Piccoli recipienti per il carburante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Taniche

Curiosità/Significato su: D. Piccoli recipienti per il carburante Razzo a propellente liquido anche tripropellente. I razzi a bipropellente impiegano generalmente un carburante e un ossidante liquidi. I propellenti liquidi vengono anche impiegati 21 ' (2 660 parole) - 10:01, 25 mag 2021

Altre definizioni con piccoli; recipienti; carburante; Piccoli complessi; Muoversi a piccoli balzi; Una composizione di pietre vialetti e piccoli laghi; Piccoli corsi d'acqua; Recipienti di legno; I recipienti dell’insuccesso; Recipienti in cucina; I recipienti del fioraio; Un carburante speciale per gli aeroplani; Carburante per i motori Diesel; Vende carburante al dettaglio; Motore che non parte a causa del troppo carburante; Ultime Definizioni