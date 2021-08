La definizione e la soluzione di: Per niente superbo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Umile

Curiosità/Significato su: Per niente superbo Belial "senza valore", "niente di buono", o anche beli ya'al = "per non rialzarsi mai", o ancora baal 'ia'l, "falso dio", "idolo" o "dio superbo", "arrogante") 8 ' (998 parole) - 10:29, 5 giu 2021

