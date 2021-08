La definizione e la soluzione di: Si pagano in collegio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Rette

Curiosità/Significato su: Si pagano in collegio Pagani toponimo di Pagani sono state avanzate diverse ipotesi. Quella più probabile fa derivare il toponimo dalla famiglia pagano, divenuta nobile in età normanna 63 ' (6 730 parole) - 14:44, 5 ago 2021

Altre definizioni con pagano; collegio; I suoi utenti pagano bollette; Le rate che si pagano sei volte all'anno; Santo cristiano, ex pagano convertito da San Paolo; Il regno pagano delle ombre; La linea di chi sta in collegio; Si versa al collegio; Un prestigioso collegio inglese; Una festa notturna in collegio; Ultime Definizioni