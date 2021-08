La definizione e la soluzione di: Non lavorative. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Festive

Curiosità/Significato su: Non lavorative Flessibilità lavorativa Nel mercato del lavoro la flessibilità lavorativa è un concetto teorico in base al quale un lavoratore non rimane costantemente al proprio posto di contratto 14 ' (1 858 parole) - 21:53, 29 giu 2021

Ultime Definizioni