La definizione e la soluzione di: Monaco che vive in comunità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Cenobita

Curiosità/Significato su: Monaco che vive in comunita Monastero ( Comunità monastica) Nel cristianesimo un monastero è un edificio comune dove vive una comunità di monaci o monache, sotto l'autorità di un abate o di una badessa. I monasteri 32 ' (4 385 parole) - 10:38, 26 apr 2021

Altre definizioni con monaco; vive; comunità; Bagna Monaco di Baviera; Non fa il monaco; Il cuore del monaco; La sorella di Stéphanie di Monaco; Sopravvive all'esecuzione; Vive onestamente fregando il prossimo; Solidarietà fra malviventi; Una trappola per entrare in contatto con i malviventi; Distacco dalla dottrina di una comunità religiosa; Lo è la umma, la comunità musulmana; A San Francisco è il quartiere della comunità gay; Nota comunità di recupero dalle tossicodipendenze; Ultime Definizioni