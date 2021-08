La definizione e la soluzione di: L'ultima italiana a essere prima in Champions' League. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Inter

Curiosità/Significato su: L ultima italiana a essere prima in Champions League Statistiche della UEFA Champions League Voce principale: UEFA Champions League. Questa pagina riporta statistiche dettagliate sulla UEFA Champions League dalla sua istituzione nel 1955 sotto 240 ' (8 594 parole) - 13:50, 9 ago 2021

Le tende mongole all'italiana; Un'enciclopedia italiana; Azienda chimica italiana; Si fa con tessere di legno; Può essere... di gradimento; Giorno che può essere grasso; Può essere lordo ma non sudicio; Lo si sceglie in guardaroba prima di uscire; Autentica prima donna!; Lo detiene il primatista; Lo era l'ubriaco... prima di bere; La società svizzera che organizza la Champions League; Ha vinto più Champions; __ Champions League, calcio; Quelle della Champions League... sono grandi!;