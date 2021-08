La definizione e la soluzione di: Fatto in modo sfacciato, senza pudore o ritegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : Sfrontatamente

Curiosità/Significato su: Fatto in modo sfacciato, senza pudore o ritegno Le regole del delitto perfetto «Eccesso di pudore», in Corriere della Sera, 9 luglio 2016. URL consultato il 10 luglio 2016. Altri progetti Wikiquote Wikiquote contiene citazioni di o su Le 72 ' (8 494 parole) - 21:02, 30 lug 2021

