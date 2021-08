La definizione e la soluzione di: Crisi politica non fisiologica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : Istituzionale

Curiosità/Significato su: Crisi politica non fisiologica Grande recessione ( Crisi finanziaria del 2007) recessione fu una Crisi economica mondiale verificatasi tra il 2007 e il 2013 scoppiata negli Stati Uniti d'America nel 2006 in seguito alla Crisi dei subprime 185 ' (20 078 parole) - 20:48, 5 lug 2021

Altre definizioni con crisi; politica; fisiologica; Dànno inizio alla crisi di governo; Il vertice d’una crisi; Il bordo.. di una crisi di nervi; Un... po’ di ipocrisia; Politicamente corretto sigla; Esaltazione religiosa o politica; Una struttura politica tipica dell'antica Grecia; La politica nazionale; Spinta emotiva o fisiologica; Ultime Definizioni