Con "Scena del crimine" in una serie TV.

Soluzione 3 lettere : CSI

Curiosità/Significato su: Con Scena del crimine in una serie TV CSI - Scena del crimine Scena del crimine (CSI: Crime Scene Investigation) è una serie televisiva statunitense trasmessa dal 2000 al 2015 sulla CBS. Le vicende della serie ruotano 36 ' (3 513 parole) - 09:37, 21 lug 2021

Altre definizioni con scena; crimine; serie; Alla tivù: _scena del crimine; Il più famoso tra i personaggi teatrali che non entrano in scena; Si svolge scena per scena; Il primo passo sulla scena; Alla tivù: _scena del crimine; Il Tognazzi di Non ci resta che il crimine; Per la giustizia si sono macchiati di un crimine; Evitato all'ultimo, come un crimine o un incidente; E' di Spade in una serie TV; Una serie di arcate; Una serie di trasmissioni televisive; L'ultima di una lunga serie;