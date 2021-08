La definizione e la soluzione di: Cavo per vele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Sartia

Curiosità/Significato su: Cavo per vele Glossario dei termini marinareschi (S-Z) con un peso fissato ad una estremità. Viene lanciato a terra per passare quindi il Cavo di ormeggio che viene legato all'altra estremità. Sagola cima 20 ' (2 824 parole) - 17:25, 3 giu 2021

