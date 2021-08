La definizione e la soluzione di: Aperture circolari in edifici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Oculi

Curiosità/Significato su: Aperture circolari in edifici Caldera associabili all'esplosione di precedenti edifici vulcanici; le "caldere giganti" vengono anche chiamate supervulcani e il modo in cui si sono create è oggetto di 8 ' (924 parole) - 11:06, 12 dic 2020

Le due aperture nelle casse di viole e violini; Aperture da cui passano luce e aria; Fissano aperture e chiusure; Aperture posteriori delle fosse nasali; Fregi circolari; Finestroni circolari di chiese gotiche e romaniche; Circolari o sferici; Un edificio di Alberobello; Edificio con moltissimi piani; Un complesso di edifici destinati agli acquisti; Edificio... permanente;