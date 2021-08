La definizione e la soluzione di: Aerei come i jet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : Reattori

Curiosità/Significato su: Aerei come i jet Jet set prestigiosa e da un luogo esotico all'altro, viaggiando su Aerei jet. La creazione del termine jet set è attribuita a Igor Cassini, un reporter del New York 4 ' (479 parole) - 19:15, 20 giu 2021

