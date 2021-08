La definizione e la soluzione di: Yes, we __, era il motto di Obama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Can

Curiosità/Significato su: Yes, we __, era il motto di Obama Barack Obama Disambiguazione – "Obama" rimanda qui. Se stai cercando altri significati di Obama, vedi Obama (disambigua). Premio Nobel per la pace 2009 Barack Hussein Obama II (/b?'r??k 232 ' (22 246 parole) - 00:42, 14 ago 2021

Altre definizioni con motto; obama; Proverbio, motto un calmo tempo musicale; Con égalité e fraternité nel motto francese fra; Una nota varietà di tè al bergamotto ing; Un timido e semplice motto di ironia; La foto in calce ritrae Obama mentre lo riceve; Il John sconfitto da Obama alle presidenziali 2008; Il nome di Obama; Gli successe Obama; Ultime Definizioni