Soluzione 10 lettere : Ferragosto

Curiosità/Significato su: Una festa in piena estate festa nazionale Una festa nazionale è una festa sancita da una nazione per commemorare lo Stato. Ricorre di solito nell'anniversario dell'indipendenza del Paese, oppure 74 ' (8 426 parole) - 15:40, 6 ago 2021

