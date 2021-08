La definizione e la soluzione di: Trasformano la calce in calcare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : Ar

Curiosità/Significato su: Trasformano la calce in calcare utilizzò, al posto della miscela calce - pozzolana, la prima calce idraulica da lui ottenuta dalla cottura di calcare contenente una discreta quantità

Altre definizioni con trasformano; calce; calcare; Trasformano il fare in favore; Trasformano l’arena in darsena; Trasformano l'asta in lastra; Si trasformano in pullover; La foto in calce ritrae Obama mentre lo riceve; La macchina girevole per produrre calcestruzzo; La S del PS latino in calce all lettere; E' usato nella preparazione del calcestruzzo; Roccia di calcare e argilla; Bianca spugna calcarea di mare; Granuli sferici calcarei; Cosi è l'acqua calcarea; Ultime Definizioni