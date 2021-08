La definizione e la soluzione di: Sono in fondo alla canoa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OA

Curiosità/Significato su: Sono in fondo alla canoa canoa/kayak cercando la canoa o kayak intesa come imbarcazione, vedi canoa. Con il termine canoa/kayak vengono raggruppati vari tipi di imbarcazioni che hanno in comune 14 ' (2 082 parole) - 19:43, 5 ago 2021

Lo sono le cose vere e reali; Sono Sorvegliate da sentinelle; Gli originali sono ameni; Vi sono anche quelli animati; Darwin studiò a fondo quella delle specie; In fondo a Phoenix; Ispirati da profondo sentimento religioso; In fondo a Bagdad; Presi alla fonte, ricavati; Un'area universitaria alla periferia di Milano; Le piogge dannose alla Natura; Le freccette dalla punta metallica di un comunissimo gioco; Tipo di canoa; Fondo di canoa; Il fondo della canoa; In fondo alla canoa;