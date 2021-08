La definizione e la soluzione di: Riserva sorprese a tutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Riserva sorprese a tutti

Finale del campionato mondiale di calcio 2006 (categoria Competizioni calcistiche a Berlino) azzurri, anche l'undici francese non riservò sorprese. Domenech insistette con uno schieramento per molti versi speculare a quello della squadra di Lippi: in 41 ' (3 944 parole) - 15:57, 5 ago 2021