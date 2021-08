La definizione e la soluzione di: Riesce a farsi capire in gran parte del mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Poliglotta

Curiosità/Significato su: Riesce a farsi capire in gran parte del mondo Massoneria (categoria Errori del modulo citazione - pagine con errori in urlarchivio) fratellanza, diffusa in molti Stati del mondo, le cui origini sono da rintracciarsi in epoca moderna in Europa, in Inghilterra, precisamente a Londra nel 1717 137 ' (16 070 parole) - 15:50, 10 ago 2021

Altre definizioni con riesce; farsi; capire; gran; parte; mondo; Non si riesce a frenare; Disturbo di chi non riesce a dormire; Se riesce sono risate!; Non vi riesce il linguacciuto; Mentono per farsi grandi; Il ciclista lo usa per farsi strada; Sempre pronta ad azzuffarsi; Vi si parla il farsi; Uno che non fa capire ciò che pensa; Cosa difficile da capire; Capacità di capire mettendosi nei panni dell'altro; Intendere, capire; Grande lucertola crestata; Il Grant del film Notorious; Mentono per farsi grandi; Grande botanico svedese; La centesima parte del rublo; La parte leggibile dell'orologio; I piloti di F. 1 si contendono quellà di partenza; La prima parte di ogni lavoro; Cosi è la fiera con espositori provenienti da tutto il mondo; La popolare azienda svedese di mobili presente nel mondo; Si unisce al Mississippi per formare il terzo fiume più lungo del mondo; Così veniamo tutti al mondo; Ultime Definizioni