La definizione e la soluzione di: In mezzo alla tenuta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NU

Curiosità/Significato su: In mezzo alla tenuta Elfi della Terra di mezzo Silmarillion ed è menzionata in parte anche ne Il Signore degli Anelli. Gli elfi furono i primi abitanti della Terra di mezzo in grado di parlare. A volte 145 ' (20 223 parole) - 12:36, 31 lug 2021

