La definizione e la soluzione di: Mezzi per trasporti su gomma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Tir

Curiosità/Significato su: Mezzi per trasporti su gomma Trasporto internazionale su gomma Il trasporto internazionale su gomma è il trasferimento terrestre di merci tra due diversi Stati (con o senza attraversamento di paesi terzi). Esso si 15 ' (1 981 parole) - 11:34, 24 mag 2021

