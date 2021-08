La definizione e la soluzione di: Località del Belgio rinomata per gli arazzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Bruges

Curiosità/Significato su: Localita del Belgio rinomata per gli arazzi Arras diamante dell'economia cittadina era la produzione degli arazzi, non a caso la parola italiana Arazzo deriva proprio dalla città di Arras. Nel corso dei secoli 12 ' (1 081 parole) - 15:29, 11 lug 2021

Altre definizioni con località; belgio; rinomata; arazzi; Si dice di località piacevoli; Località abbreviazione; La località calabra dei Bronzi; Località archeologica vicino al Cairo; Confina con il Belgio; C’è ancora in Belgio e in Olanda; In Belgio e in Svezia; Primo sovrano del Belgio nel 1831; E' rinomata per i suoi vini; La sua cipolla è rinomata; La rinomata spiaggia dei veneziani; È rinomata quella di Faenza; Categoria in cui rientrano anche i paparazzi; La città francese degli arazzi; I bersagli dei paparazzi; Li prendono di mira i paparazzi; Ultime Definizioni